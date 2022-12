Jerry heeft een jeugdtrauma aan schaatsen en waarschuwt de gipskamer

IJs klaar? Schaatsen maar! Koude nachten leveren mooie plaatjes op in Utrecht

Op menig plek in Nederland kan weer worden geschaatst. De koude nachten hebben gezorgd voor een mooi laagje ijs. Gisteravond vond al de eerste marathon op natuurijs plaats in Burgum, maar ook in Utrecht en omstreken trekken liefhebbers erop uit. Het AD zet de mooiste plaatjes op een rij.

15 december