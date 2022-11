Jerry: ‘Het lijkt soms alsof burgemeester Dijksma vaker in het buitenland is dan in Utrecht’

Slechts 100 inwoners krijgen een sleutel van deze bijzondere tijdscapsu­le uit Utrecht

Negenhonderd portretten van Utrechters in allerlei soorten en maten waren in de afgelopen periode te bewonderen in de stad. Nu worden deze inwoners vereeuwigd: de portretten worden opgeslagen in een tijdscapsule die pas in 2122 weer geopend wordt. Slechts honderd mensen krijgen een sleutel van deze capsule.

4 november