Jerry: ‘Het worden alsnog bloedstollende verkiezingen met de VVD als Angstgegner’

Bij een golfbaan in Noorder­park hadden bewoners zich al neergelegd, maar dit ‘partycen­trum’? ‘Doodzonde’

Bewoners uit Groenekan stappen naar de rechter om de bouw van een ‘partycentrum’ in de natuur van het Noorderpark te stoppen. De exploitant van een golfcentrum in aanleg bouwt volgens de bezwaarmakers veel meer vierkante meters horeca dan is toegestaan. ,,Dit drukke partycentrum wordt een regelrechte bedreiging voor flora en fauna in dit gebied.”

11 maart