Jerry: ‘Ik vermoed dat Poetin ook warmtepompen, zonnepanelen en HR++ dubbelglas haat’

Politiek wil nog één ultieme poging wagen om speeltuin­soap in hartje Utrecht op te lossen

Er moet nog één ultieme poging worden gedaan om de speeltuinsoap die bewoners in hartje Utrecht tot op het bot verdeelt, tot een goed eind te brengen. Die opdracht gaf een meerderheid van de gemeenteraad donderdag mee aan de nieuwe wijkwethouder Eva Oosters. ,,Het is betreurenswaardig dat we het hier als raad over moeten hebben.’’

8 september