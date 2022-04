Jerry kon eindelijk de Geertekerk in, maar eenmaal binnen had hij zijn bezoek liever veel langer uitgesteld

Truusje met de ver­geet-me-niet-ogen schoot op haar 22ste een NSB’er dood en werd verraden door vriendin

Truusje, het Utrechtse meisje met de vergeet-me-niet-ogen, was 22 jaar toen ze in 1943 de gevaarlijke NSB-politiehoofdcommissaris Gerard Kerlen doodschoot. Beroemd werd haar heldendaad nooit. Naarmate schrijfster Jessica van Geel (48) zich de afgelopen drie jaar dieper in het leven van rechtenstudente Truus van Lier onderdompelde, ging ze steeds meer van haar dappere stadsgenoot houden.

4 april