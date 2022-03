Jerry las interview met boswachter John grommend van instemming: ‘Huiverig voor mensen met honden’

Al 25 jaar getrouwd en nu samen in gemeente­raad: ‘Politiek gaat wel mee naar huis, niet mee naar bed’

Ze had het van tevoren nooit verwacht, maar dankzij de monsteroverwinning van lokale partij LDIJ in IJsselstein bij de gemeenteraadsverkiezingen en maar liefst 264 voorkeursstemmen gebeurde het toch: in de nieuwe raadsperiode neemt Cora Koehorst (50) plaats naast haar man Ronald (55) in de raadsbankjes.

