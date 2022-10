Jerry leeft mee met de bomen in Amelisweerd, die nu dan maar zo groen mogelijk vernield moeten worden

Gasprijs tien keer zo hoog voor bakker Martin (25) en dus stopt hij ermee: ‘Zes euro voor brood, dat kan niet’

De bakker in Kockengen sluit op 30 november de deuren. Bakker Martin van der Vliet (25) kan niet opwerken tegen de stijgende prijzen van energie en grondstoffen. Andere middenstanders in het dorp redden het nog wel, maar vrezen dat de bakker niet de enige is die omvalt. ,,Dit kan zo niet doorgaan.”

6 oktober