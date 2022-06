Jerry leest een schokkende waarheid over drugs in Utrecht: coke bestellen alsof het een pizza is

column Nog even en wachten op de bus heeft buiten de stad geen zin meer, zo ontdekt Jerry

Op voettocht door de provincie, afgelopen weekend, troffen we bij de bushalte aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg (lekker handzame naam, wel) in Werkhoven een groepje meiden van een jaar of 18. Of het dorp een winkel had, informeerde ik, hongerig van de lange wandeling. Een van de jonge vrouwen schudde haar schouderlange, blonde haar. ,,Sorry”, zei ze, ,,gesloten.”

16 juni