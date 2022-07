Jerry: ‘Nederland ziet nú in dat er ook andere boeren zijn dan in de landarbeidersporno van Yvon Jaspers’

Even vreesde ik dat de winkel ’s nachts door nietsontziende veganisten was leeggeroofd. Maar een briefje op de deur van de vitrine maakte duidelijk dat de (hooi)vork anders in de steel zat. Het waren de boeren. Dankzij hun blokkade van het Jumbodistributiecentrum in Nieuwegein was de bevoorrading – die van voorverpakte, verse groenten in ’t bijzonder – gehinderd. Met die dreigend lege schappen als getuige. De symboliek was duidelijk: wie aan de boeren komt, brengt de voedselvoorziening in gevaar.