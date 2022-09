Jerry over Chinese beveiligingscamera's in Utrecht: ‘Yes, daar is de AliExpress!’

Het is Utrechtse politiek menens met energiecri­sis: tempera­tuur zwemwater in enkele baden omlaag

Wie vanaf oktober in de Utrechtse gemeentelijke baden Den Hommel of de Kwakel een duik neemt, moet het doen met badwater dat 1 tot 1,5 graad kouder is dan anders. Ook de temperatuur van het douchewater gaat in deze baden omlaag: van 38 naar 35 graden. Dat kondigde wethouder Eva Oosters (sport) aan tijdens een debat met de gemeenteraad over de energie- en koopkrachtcrisis.

