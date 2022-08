Jerry over de Vuelta: ‘Vooralsnog dreigt het een behoorlijk Italiaanse Ronde van Spanje te worden’

Utrechtse toponderne­mer wil automati­sche winkeldeur in strijd tegen ener­gieslur­pen­de airco’s

Met een koel briesje in je nek de kledingrekken afstruinen, terwijl buiten de zon brandt. Ondernemers in de Utrechtse binnenstad doen er alles aan om het klanten zo behaaglijk mogelijk te maken. Tegelijk worstelen zij met de airco-discussie. Want moeten die deuren nou open óf dicht? Ondernemer Tom Broekman mengt zich in het debat; hij wil overal automatische winkeldeuren.

16 augustus