Jerry over het ‘minder aantrekkelijk’ zijn van Utrecht: ‘We leggen het af tegen Leiden en zelfs Amstelveen’

ColumnDe Singel is weer rond, waardoor er een halo van groen rond de oude bisschopsstad ligt. Op het water een parade van pleziervaartuigjes. In Utrecht is het bijna 365 dagen canal pride. We zijn de beste fietsstad van de héééle wereld.