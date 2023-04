Jerry over reserveerplicht voor Utrechtse kindervrijmarkt: ‘Oranje kinderkapitalisme’

indebuurt.nl Utrechtse Robin (27) is doof en wil meer bewustzijn creëren: 'Mensen gaan ons soms uit de weg'

Het varieert van: kun je wel autorijden en op vakantie gaan tot kun je seks hebben? Het zijn enkele vragen die de Utrechtse Robin Frings (27) geregeld in zijn inbox krijgt. Hij is doof, een ster in gebarentaal en streeft bovenal naar meer inclusie voor doven en slechthorenden in de maatschappij.