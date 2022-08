Jerry: ‘Stedelijke planning is toch ingewikkelder dan menigeen denkt’

Nieuwe school moet animo uit buurt aantonen, maar deze nieuwbouw­wij­ken zijn nog niet bewoond

Duizenden huizen komen erbij in twee Utrechtse nieuwbouwwijken. Maar de plannen voor twee splinternieuwe basisscholen voor alle jonge kinderen in de wijk? Die zijn afgewezen. Want de scholen kunnen namelijk niet aantonen dat er animo voor is, omdat er nog niemand woont.

3 augustus