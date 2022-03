Jerry zag beelden van opvang in de Jaarbeurs en wilde demonstreren tegen die ‘verdrietige accommodatie’

Heeft zelfstan­dig Lopik zijn beste tijd gehad? Partijen denken van niet: ‘Er valt echt wat te kiezen’

Is de gemeentelijke herindeling van Lopik een gelopen race? Hoewel een fusie met één of meer buurgemeenten de wens is van een meerderheid van de huidige raad, lijkt het nog alle kanten op te kunnen. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kan een belangrijk verschil maken. ,,Er valt nu echt wat te kiezen.’’

9 maart