Jesse Fokkenrood vijfde bij Sylvestercross: ‘Je mag mij voor gek verklaren, maar ik kijk naar de progressie’

December ‘overleven’ zonder geld uit te geven aan eten, het lukte Doete (58): ‘Elke dag warme maal­tijd’

Kun je in een grote stad als Utrecht een maand lang overleven zónder geld uit te geven aan eten? Ja, ondervond Doete Regts (58). Ze at heel de maand december in buurthuizen, genoot van kerstdiners en gaf geen euro uit. Regts heeft zelf een uitkering en wil laten zien: wie een maaltijd nodig heeft, kan altijd ergens terecht.

31 december