Jeugdtrainer (58) hockeyclub Kampong verdacht van ontucht met jong meisje

Een jeugdtrainer van hockeyclub Kampong uit Utrecht is verdachte in een zedenzaak. Hij zou een minderjarig meisje op de club hebben gedwongen tot onzedelijke handelingen. De man is aangehouden, nadat aangifte tegen hem is gedaan.

De zaak draait om een jeugdlid van nog geen 10 jaar oud. Het meisje zou door de man zijn aangezet tot het onzedelijk betasten van hem, via een broekzak. De politie heeft de zaak na aangifte in september vorig jaar onderzocht.

Besloten tot vervolging

Het politieonderzoek heeft geresulteerd in verhoor van de man eind oktober, bevestigt een woordvoerder. Na beoordeling van het strafdossier, heeft het Openbaar Ministerie onlangs besloten om over te gaan tot vervolging van de 58-jarige zedenverdachte uit Hengelo.

Tijdens het onderzoek naar de gebeurtenissen zijn vooralsnog niet meer feiten aan het licht gekomen dan de enkele zaak rond het minderjarige meisje, stelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De man is inmiddels weer op vrije voeten, in afwachting van zijn strafzaak. ,,Hij is verhoord en heengezonden, gronden voor voorgeleiding waren er niet.”

Ouders geïnformeerd

Hockeyclub Kampong heeft besloten om pas deze week binnen de hele club te communiceren over het strafrechtelijk onderzoek naar de trainer. Ouders van de betrokken jeugdteams waren eerder al door de club geïnformeerd over de mogelijke ontucht en het lopende onderzoek naar de trainer.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Dreamstime

De club heeft afgelopen maanden uitvoerig overleg gehad met zowel de zedenrecherche als met de gemeente, de wijkagent, de GGD en de hockeybond. In een brief aan de leden schrijft het bestuur ‘vanzelfsprekend geschrokken’ te zijn van de zaak.

Direct weggestuurd

De jeugdtrainer is na de melding in september direct weggestuurd door Kampong. De club stelt in het schrijven aan de leden over de zaak verder: ,,In het belang van de privacy van alle betrokkenen kunnen en mogen wij hier verder niet inhoudelijk op ingaan.”

Van de club was donderdag niemand bereikbaar voor inhoudelijk commentaar op de gebeurtenissen en op gekozen moment om te communiceren over de zedenzaak.

Een woordvoerder van Kampong stelt: ,,Helaas kan ik na overleg en advies van politie en OM op dit moment niet ingaan op deze zaak.” Politie en OM stellen dat communicatie over de zaak vooral aan de club is.

Vertrouwenspersonen

Onduidelijk is of het informeren van leden deze week onrust heeft veroorzaakt op de club en of nieuwe meldingen over de trainer zijn binnengekomen. De club verwijst leden met vragen door naar vertrouwenspersonen bij SV Kampong.

De Koninklijke Nederlandse Hockeybond laat via een woordvoerder weten ook op de hoogte te zijn gebracht over de zaak bij de Utrechtse vereniging. ,,Maar verder doen we op dit moment geen mededelingen.”

Voor de politierechter

De verdachte man moet op 23 februari voor de politierechter in Utrecht verschijnen, om zich te verantwoorden in de zedenzaak bij zijn oude werkgever.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.