Joan begraaft nooit haar strijdbijl: ‘Ik word eerst honderd en daarna zie ik wel verder’

Oktober jongstleden parkeerde ze haar rollator precies op de plek waar zo’n ‘onding’ in haar Willem de Zwijgerstraat moet komen. ‘Hier alleen groen, geen afval’ stond er op het spandoek achter haar. Joan hield er een vlammende speech waarin ze pleitte voor de terugkeer van de vuilnisman. Want die containers brengen niets dan ellende met zich mee. De moderne mens wordt nu eenmaal geleid door gemakzucht. Die gooit zijn troep gewoon op straat als zo’n container vol blijkt te zijn. ,,Zo komen wij aan die stinkende vuilnisbelten overal in de stad.’’