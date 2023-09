Jochem en Patrick zijn de oprichters van TinyParks: 'We hebben geen enkele ervaring in de recreatiesector'

Lezersbrie­ven: Vette dieren in Nieuwegein? ‘Da’s complete onzin!’

Zijn de dieren in de dierenweides in Nieuwegein nu wel of niet te vet? Volgens lezer Piet de Koning is het gewoon de schuld van de gemeente zelf. En dat er geen verbod op houtstook mag komen in Utrecht, is volgens het Kenniscentrum Houtrookoverlast vooral omdat de wethouder zelf wel van een goed houtvuurtje houdt.