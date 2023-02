Jong regisseursduo maakt film over bergbeklimmer Hein, die bij een val bijna al zijn botten brak

In de film duiken de twee makers dieper in het klimongeval van Hein Noortman. Na een val van zestien meter belandt Hein in een coma van vijf weken vol visioenen. Bijna al zijn botten waren gebroken en zijn gezicht moest volledig worden gereconstrueerd. Toen hij wakker werd, stond hij aan de start van een nieuw leven. Dat gold niet alleen voor hem maar ook voor zijn vrouw en zijn 12-jarige dochter.

Voor de film trokken filmmakers Wendel en Lavell een half jaar lang met Hein op. Het verhaal was boeiend en zijn visioenen moesten volgens de filmmakers een beeld krijgen, maar dat is niet de kern van het verhaal. ‘Het doorzettingsvermogen van Hein grijpt je bij de keel. Om deze tijd met hem op te trekken heeft een onuitwisbare indruk op ons achtergelaten, dat zich doorvertaald in de film’, vertelt Wendel.

Hoofdpersoon Hein Noortman raakte in een coma van vijf weken vol visioenen, die hij nog nauwkeurig kan navertellen

Het filmproces ging niet volledig over rozen. Zo vertelt Lavell dat het ook lastig is om je op te dringen bij een ander. ,,We hebben meerdere dagen bij de familie thuis gefilmd. Bekend terrein voor Hein, alles staat nog precies zo zoals voor het ongeval, zodat hij heet waar wat staat. Dan moet je dus vooral niet twee drukke filmmakers over de vloer hebben die dingen (onbewust) omgooien in huis. Hein is meerdere keren tegen een lamp gelopen. Daar haal je wel goede lessen uit”, aldus Lavell.

‘Hoe je het leven niet op, maar doorpakt’

In de film is te zien hoe Hein nog met veel positiviteit in het leven staat en zelfs weer ambitie heeft om te gaan klimmen. Dit is dan ook wat de beide filmmakers willen meegeven, ‘hoe je het leven niet op, maar doorpakt’.

Documentaire Between Summits is zaterdag 4 februari om 20.00 uur te bekijken op NPO2-Extra of nu te streamen via NPO-Start.

