Jonge mannen gepakt voor twee berovingen in Veenendaal

Bacterie maakt rioolwater razendsnel schoon in nieuwe rioolzuive­rings­in­stal­la­tie

16:23 De vernieuwde rioolzuiveringsinstallatie in Utrecht is dankzij een bacterie beter en sneller dan voorheen. Rioolwater wordt nu binnen 24 uur omgezet in schoon water. Vandaag was de officiële opening, waarbij ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, aanwezig was.