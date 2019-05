Jonge uiltjes gered uit boom in Doorn, volwassen uil dood

Houtense zangeres Kinga Bán (37) overleden

15:19 Zangeres Kinga Bán is vanochtend thuis in haar woonplaats Houten op 37-jarige leeftijd overleden. Zij was vooral in christelijke kringen een bekende artieste, die jarenlang met haar populaire reliband Sela door het land toerde. Zij was ook geregeld op televisie te zien in programma’s van de EO.