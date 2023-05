Jonge Utrechter (14) aangehouden voor mishandeling bij bushalte aan Vleutenseweg

Drie ton voor verbete­ring leefbaar­heid IJsselveld-Oost: vijftig IJsselstei­ners mogen meepraten

De gemeente IJsselstein gaat in de wijk IJsselveld-Oost een experiment doen, waarbij vijftig inwoners via loting worden uitgenodigd om aan te geven wat er in de wijk moet gebeuren om de leefbaarheid te verbeteren. Voor de uitvoering van de ideeën is een budget van 315.000 euro beschikbaar.