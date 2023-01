Jongen (11) raakt hand en rechteroog kwijt bij vuurwerkongeluk, zijn arts pleit voor vuurwerkverbod

Een 11-jarige jongen in Midden-Nederland is zijn hand en een oog kwijtgeraakt bij een vuurwerkongeval.

Een arts van het Wilhelmina Kinderziekenhuis meldt op haar sociale media dat de hand niet meer te redden was, nadat de jongen binnen werd gebracht met zwaar letsel.

,,Het is 23.00 uur als mijn collega en ik boven de volledig ontplofte hand van een 11-jarig jongetje zitten. We hebben alle mogelijke opties bekeken om iets te kunnen herstellen, maar er blijkt niets anders mogelijk dan de hand met al zijn vingers te amputeren.’’

Quote Het lijkt wel oorlog. Kan iemand me uitleggen waar we mee bezig zijn in ons land?’’ Arts WKZ

Plastisch chirurg Emma Paes schrijft dat de jongen een stomp tot zijn pols aan de ontploffing overhoudt. ,,Zijn rechteroog moet door uitgebreid letsel door een oogarts verwijderd worden.’’ In het WKZ - onderdeel van het UMC Utrecht - was de stemming bedrukt door het voorval. ,,Het is kokslag 0.00 uur. Het hele team in de operatiekamer zit geconcentreerd te werken en voelt op zijn manier de pijn en het verriet van dit jongetje en zijn familie. Wat moeten we nu tegen elkaar zeggen: vrolijk nieuwjaar?

Vraagtekens

De arts zet haar vraagtekens bij het vuurwerk dat wordt afgestoken in ons land. ,,Ik loop naar de parkeergarage, het is nog donker maar in de verte licht de hemel op en hoor ik harde knallen. Het lijkt wel oorlog. Kan iemand me uitleggen waar we mee bezig zijn in ons land?’’

Paes sluit zich aan bij eerdere oproepen van vakgenoten om landelijk een vuurwerkverbod in te stellen.

Waar het ongeval plaats vond in de provincie Utrecht en wat er precies is gebeurd, is onbekend.

