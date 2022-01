Jongen (15) sprak af met meisje, maar kreeg klappen en werd beroofd: politie houdt vijf verdachten aan

IJsvogel kan straks broeden in Terweijde door ijsvogel­wand: ‘Hij is niet zo kritisch op omgeving’

Binnenkort te spotten aan de rand van de wijk Terweijde in Culemborg: de ijsvogel. Op initiatief van een aantal omwonenden is woensdag in een oever van een watergang in Park Caetshage een ijsvogelwand aangelegd, waar het diertje kan broeden. Wat de bewoners betreft de eerste stap in de vergroening van deze tamelijk grijze jaren 60-wijk.

