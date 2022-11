Jongen (18) in Utrecht aangehouden voor dodelijke schietpartij in Almere

Deze getalen­teer­de groep kinderen treedt tijdens Utrecht 900 op in TivoliVre­den­burg

Optreden voor publiek, dat zijn de leerlingen van de Kathedrale Koorschool in Utrecht en die in Suriname wel gewend. Maar samen met grote, klassieke gezelschappen op het podium van TivoliVredenburg staan, is van een andere orde. Vrijdag is het zo ver: als klap op de vuurpijl voor de 900ste verjaardag van Utrecht.

