Jongen betast meisje (15) op hockeytoernooi in Veenendaal, vader stapt naar de rechter

Video Jongeren ervaren met virtual reality zelf hoe gevaarlijk fietsen zonder licht is

15:54 Het miezert en het is pikkedonker op de schaars verlichte provinciale weg van De Meern naar Montfoort. Als een Nieuwegeinse automobilist op weg naar huis wil afslaan naar de Nedereindseweg, duikt in het schijnsel van de koplampen plots een fietser zonder licht op. Met een ruk aan het stuur weet de bestuurder nog net een aanrijding te voorkomen. De fietser vervolgt zijn weg in het duister, de Nieuwegeiner belandt met zijn auto in een greppel.