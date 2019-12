Jongen neemt 53 nitraten mee naar vuurwerkafspraak via YouTube

Inbraak­golf in Wijk bij Duurstede: ‘Wees alert en meld verdachte situaties’

8:44 Inbrekers zijn actief in Wijk bij Duurstede. De politie Wijk bij Duurstede meldt dat er twaalf inbraken of pogingen daartoe hebben plaatsgevonden in enkele weken in huizen in de wijken De Geer, De Horden en Noorderwaard.