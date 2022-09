Jongeren weerbaarder maken? Laat ze dan ‘drillen’ door militairen: ‘Kom achter je scherm vandaan!’

Worden de 120 lampjes in de grootste kerstboom ter wereld dit jaar ontstoken? ‘Het móet gewoon lukken’

Tijdens de coronapandemie was hij voor veel mensen letterlijk een troostrijk lichtpuntje in sombere tijden. En precies dat belooft De Grootste Kerstboom in IJsselstein dit jaar opnieuw te zijn, als de lampjes op 10 december aanstaande voor de 24ste keer worden ontstoken. Hij moet dan een beetje warmte brengen in kille tijden van extreme inflatie en torenhoge energieprijzen.

19 september