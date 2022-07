Jongetje (4) 's avonds laat alleen op straat, politie zoekt ouders

poll Laan van Moskou kan echt niet meer, vindt de PvdA: ‘Voortaan Laan van Kyiv noemen’

Als het aan de PvdA in Utrecht ligt past de gemeente de naam van de Laan van Moskou in Leidsche Rijn aan naar Laan van Kyiv. De partij vraagt zich af of de huidige straatnaam ‘gegeven de huidige geopolitieke situatie’ nog wel passend is.

14 juli