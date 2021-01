Joodse gemeente uit kritiek op DENK: ‘Waarom slavernijverleden betrekken bij debat over Joods eerherstel?’

Sebastiaan (2), de 350.000ste inwoner van Utrecht, is in 2040 een volwassen man. In wat voor een stad loopt hij dan rond?

22 januari Hij is nu nog een peutertje van 2 jaar oud, maar in 2040 een jongeman van 22 jaar. Sebastiaan, de 350 duizendste inwoner van Utrecht, zal in zijn volwassen leven in een heel ander Utrecht rondlopen dan nu het geval is.