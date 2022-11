Jopie (54) is met haar werkplaats Aziel een lichtpuntje in het leven van jonge vluchtelingen

Elke dinsdagmorgen komt een groep vluchtelingenkinderen knutselen in de ‘Aziel’ werkplaats van de Culemborgse beeldend kunstenaar Jopie Biesters. Het is een lichtpuntje in hun verder saaie bestaan, dat zich afspeelt in een kil opvangcentrum.

,,Bed, bad en brood is niet goed voor je ziel.’’ De ogen van Jopie Biesters (54) staan fel als ze de uitspraak doet. ,,Kunst daarentegen is traumahelend. Kinderen vergeten hier even alles om zich heen. Daarom heb ik mijn project ook Aziel genoemd, Art & Ziel.’’

Volledig scherm Jopie Biesters met kinderen in de vluchtelingenopvang © William Hoogteyling

Geen vertier

Ze pakt haar telefoon en toont een interieurfoto van de hal aan de Bellweg op bedrijventerrein Pavijen. Die dient sinds enkele maanden als overloop voor de bomvolle opvanglocatie in Ter Apel. ,,Het is er grijs en grauw. Tweehonderd mensen zijn hier dag en nacht, in door lakens gescheiden compartimenten met stapelbedden. ’s Avonds om tien uur gaan de tl-lampen uit. Vertier is er niet, voor kinderen is het overal nét te ver vandaan.’’ Van die tweehonderd tijdelijke bewoners zijn er zestig tussen 1 en 19 jaar. ,,Dertien gaan naar school, de overige hebben niets om handen. Voor hen ben ik dit begonnen.’’

Volledig scherm De opvanglocatie aan de Bellweg oogt grijs en somber. © Jopie Biesters



Jopie Biesters, bekend om haar vaak surrealistische en absurdistische werk, heeft haar atelier in de voormalige meubelfabriek Van Gaasbeek en Van Tiel. Het complex biedt tegenwoordig plaats aan diverse creatieve ondernemers. ,,Ik had mijn atelier omgetoverd tot een ruimte waarin ik workshops voor volwassenen wilde houden. Toen las ik in een plaatselijke krant over de opvang aan de Bellweg en dat er voor kinderen niets te doen was. Daarop zocht ik contact met ELKWelzijn dat vrijwilligers begeleidt en stelde voor iets voor kinderen te organiseren. De eerste keer kwamen er wel vijftien. Dat bleek te veel voor deze ruimte, dus gingen we voortaan verder met acht. Soms zijn het dezelfde, dan zijn er weer nieuwe bij.’’

Aardbei

Ahmed fungeert vandaag als tolk. Hij is 12, komt uit Syrië en spreekt naast Arabisch – als enige – Engels. Hij is sinds een maand in Culemborg, samen met zijn moeder en twee zussen. ,,Mijn vader is in Zweden, mijn broer in Den Haag. Daar wil ik ook heen. Het is een echt grote stad.’’ Ahmed heeft van fimoklei een levensechte aardbei gemaakt die net uit de oven komt. ,,De tekeningen die ik de vorige keer maakte zijn bij mijn moeder.’’ Daar komt Samuel, in zijn hand een fors huis van karton dat ie de afgelopen uren heeft gemaakt. ,,Samuel komt uit Eritrea’’, vertaalt Ahmed. ,,En zegt dat hij 14 is.’’ Met een schuine blik op de tengere jongen: ,,Maar daar geloof ik niets van.’’

Huizen zijn geliefde knutselprojecten, vertelt Stephanie van Altena, jeugdvriendin van Jopie en vandaag aanwezig om te helpen. ,,Ze maken hier hun dromen en hun toekomst en zijn er helemaal uit.’’ Biesters over haar aanpak: ,,Ik begin altijd met mijn ‘lokdoos’, een stel luciferdoosjes met een wereldje erin. Hoewel we vaak elkaars taal niet spreken, begrijpt ieder kind dit. Ze kunnen dit ook makkelijk meenemen, het neemt amper ruimte in.’’

Volledig scherm De 'lokdoos' vol luciferdoosjes met een eigen wereldje. © Jopie Biesters

Na een aantal knutselsessies is Biesters vastbesloten hiermee verder te gaan. ,,Ik wil een lichtpuntje zijn in het leven van deze vluchtelingen. Ouders zijn altijd blij als hun kinderen hier vrolijk vandaan komen.’’ De gedreven kunstenaar, die een deel van de kosten zelf draagt, is blij met de hulp die ze van alle kanten krijgt. Van materiaal tot ondersteuning, ze staat er niet alleen voor. ,,Maar met de winter in aantocht zijn draagbare spullen als sokken, sloffen en handschoenen welkom. Wij kunnen het altijd pimpen en er iets bijzonders van maken.’’