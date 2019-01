Jordan raakte zwaargewond bij uittrappen vuurwerkbom: ‘Blij dat ik nog iets kan zien’

Ondanks het heftige ongeluk, is Jordan bijzonder positief. ,,Ik ben blij dat ik nog iets kan zien, al is het heel weinig. Het had veel erger kunnen zijn.’’ Hij vindt het vooral 'zuur’ dat dit hem overkomen is. De vmbo-leerling zit in het eindexamenjaar op Het Houtens en kan nu niet naar school. ,,Ik was de stuiterbal van de klas, maar nu zit ik niet meer in de klas. Dat is een wereld van verschil.’’

Volledig scherm Jordan van Beem (16) raakte gewond. Zijn moeder Jacqueline van Beem deelde het verhaal op Facebook om anderen te waarschuwen bij vuur niet zelf in te grijpen. © AD

Met zijn linkeroog kan hij alweer iets zien, maar het is afwachten in hoeverre hij herstelt. Hij heeft goede moed: ,,Ik heb het vertrouwen dat het goed komt.’’ Moeder Jacqueline vertelt dat Jordan in de ochtenden naar het ziekenhuis toe moet. Het revalidatieproces is ‘intensief’: ,,Om de twee uur moet hij zijn ogen laten behandelen. Het zijn gebroken nachten en uren over een dag.’’ Ze hoopt dat het genezingsproces snel verloopt, maar het is nog onduidelijk of het nog weken, of maanden, gaat duren.

Doos

Jordan vertelt wat er gebeurde, die bewuste zaterdagavond 5 januari. Met zijn vrienden ging hij pizza eten aan Het Rond, daarna zouden ze gaan gamen. ,,Op de terugweg zagen ik en mijn vrienden vuur. We dachten: dat hebben kleine kinderen gedaan, dat maken we even uit.’’ Jordan ging voorop en zijn vrienden volgden hem. ,,Ik schopte tegen een doos. Toen waren er een flits en een knal en vervolgens nog vier knallen. Ik hield mijn ogen dicht tegen het vuur en rende weg.’’

Traumatherapeut

Jordan rende tegen een fietspaaltje aan en viel op de grond. Binnen een minuut kwam een buurtbewoonster naar buiten gerend. Zij zag direct dat het niet goed was omdat het vuur in zijn gezicht was gekomen, en bracht de jongen meteen naar de eerste hulp. De vrouw bleek een traumatherapeut te zijn en wist Jordan te kalmeren. Buurtbewoners constateerden later dat het om een in elkaar geknutseld stuk vuurwerk ging.

De momenten daarna kan Jordan zich nog maar vaag herinneren: ,,Dat komt door de morfine die ik kreeg. Maar ik had heel veel pijn. In het ziekenhuis in Leidsche Rijn werden mijn ogen een uur lang gespoeld om al het kruit uit mijn ogen te krijgen.’’ De dagen erna ging hij onder meer naar ziekenhuizen in Nieuwegein, Woerden en opnieuw Leidsche Rijn. Hij waarschuwt anderen die een vuurtje willen doven. ,,Zie je een vuur, dan moet je gewoon de brandweer bellen en de bewoners inlichten. Wat ik heb meegemaakt wil je echt niet hebben.’’

Lieve reacties

Jordan en zijn familie hebben veel lieve reacties, bezoeken en berichten gekregen. Ook vandaag komt er weer een vriend langs, thuis bij Jordan en zijn moeder in Houten. ,,Hey maat!’’ roept Jordan als een van zijn beste vrienden spontaan binnenstapt. Hij krijgt van hem een chocoladereep van formaat in zijn handen gedrukt die hij met meteen aftast. ,,Zo, dat is een grote reep! Het is maar goed dat Romy er is.’’ Hij richt zich tot zijn vriendin en ze moet lachen. Zijn moeder vindt het super dat er zo veel mensen reageren. ,,Ik kreeg in een dag achthonderd berichten’’, vertelt ze. ,,Dat zegt iets over Houten en de gemeenschap.’’