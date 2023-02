Jordi Paulina beleeft bizar basisdebuut bij Hercules: betrokken bij strafschop en een zware blessure

Laura (71) woont al zes jaar in een ‘skaeve huse’: ‘Ik kan hier mezelf zijn’

Een rustige plek met begeleiding voor mensen met psychische problemen, verslaving of beperking die in een normale woonwijk overlast veroorzaken. Dat zijn skaeve huse, de kleine containerwoninkjes, die in steeds meer gemeenten verrijzen. Omwonenden protesteren vaak omdat ze overlast vrezen, maar is dat terecht?