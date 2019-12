Joris Linssen komt naar Culemborg om ‘zijn’ kerstboom te aanschouwen

Na twee jaar proefdraaien is het raak. Culemborg hoort dit seizoen bij de elf steden die zijn opgenomen in het tourschema van Joris’ Kerstboom . Naamgever Joris Linssen brengt vrijdag een bezoek aan de stad, maar laat zijn camera thuis.

Al tien jaar reist tv-maker Joris Linssen in de kerstperiode door het land om ‘mensen in staat te stellen iemand in het licht zetten door een foto op te hangen in een van Joris’ Kerstbomen’. Het idee om dit initiatief naar Culemborg te halen, komt van Tessa Volkers, die sinds enkele jaren aan de Varkensmarkt het eetzaakje Lekkers aan de Lek heeft. ,,Ik had Joris’ Kerstboom al eens gezien in ‘s-Hertogenbosch en dat sprak me meteen aan”, zegt ze.

In 2017 werd de eerste wensboom op de Varkensmarkt geplaatst. Volkers: ,,Het kostte even tijd om duidelijk te maken dat het niet ging om een wens voor een nieuwe keuken of een viplounge in stadion Galgenwaard. Het idee is om er een persoonlijke wens voor iemand in te hangen. En dat sloeg al snel aan, het voorziet in een behoefte. We kregen vanaf het begin positieve reacties.” Dit jaar gaat het om een ‘officiële’ Joris’ Kerstboom en de naamgever komt vrijdagavond zelf naar de Lekstad voor een ontmoeting met zijn kijkers.

Maar Linssen laat de camera thuis, de tv-opnamen vonden elders plaats. De initiatiefneemster vindt dat niet erg. ,,Natuurlijk, als hij hier wil opnemen, is hij volgend jaar van harte welkom. Maar het gaat mij veel meer om de sfeer. Zo’n boom verwarmt het hart van de stad. Wat mij betreft maken we hier een traditie van.”

Volksmaaltijd

De ondernemers aan het plein plakken er dit jaar een evenement aan vast. Lotte Timmermans, die er een kookatelier heeft, opperde het idee voor een heuse volksmaaltijd. Volkers en collega-ondernemers Carlo Kooltjes en Joke Hendriks zagen de meerwaarde en zo wordt vrijdagavond om 18.00 uur voor 150 personen gedekt. ,,Het is een laagdrempelige activiteit”, legt Volkers uit. ,,Voor 25 euro koop je twee stoelen, voor jezelf en iemand die je in het zonnetje wilt zetten. Er hebben al ruim honderd mensen ingetekend.” De ondernemers zorgen voor de maaltijd en zo’n vijftien scholieren helpen mee met uitserveren. De laatste stoelen zijn te koop via lekkersaandelek.nl.