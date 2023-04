Jos en Jacqueline hadden núl ervaring, nu is hun camperplaats een van de allerbeste: ‘Alles pico bello’

Meerdere appartemen­ten in Nieuwegein ontruimd na melding van gaslek

Meerdere appartementen in de buurt van de Kruyderlaan in Nieuwegein zijn vanmorgen ontruimd vanwege een gaslek. Veiligheidsregio Utrecht meldt dat het kwam door graafwerkzaamheden. Tijdelijk werden de bewoners opgevangen in het gemeentehuis. Inmiddels is het lek gedicht waardoor de mensen weer terug naar hun woning kunnen.