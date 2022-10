Jouw kleurplaat op een pand in de Utrechtse binnenstad? Dit is je kans

Scotch&Soda, De Rode Winkel, Zizi Love, Ace&Tate, Telkamp modeschoenen, het stadhuis, Daen’s café en café Korter: die panden worden straks allemaal door Utrechters in het licht gezet. Mr.Beam, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van lichtkunstwerken, werkt daarvoor samen met Centrummanagement Utrecht.

,,Het is een project dat gaat over inclusie en diversiteit. Het is voor iedereen toegankelijk, zowel jong als oud kan zich artistiek uiten’’, vertelt Mo Assem, eigenaar van Mr.Beam. ,,We zijn elke keer weer verrast met wat er wordt neergezet. De ene keer is het een ontwerper en de andere keer een kind dat iets bedenkt. En alles wat daar tussen valt.’’

Felle kleuren

Het inkleuren van een tekenplaat van een gebouw naar keuze in felle kleuren of materialen is de enige vereiste om mee te doen. Bij voorkeur wordt de kleurplaat online ingeleverd door deze in te scannen, maar met een foto van bovenaf is dit ook mogelijk.

De organisator heeft tot nu toe vijftien inzendingen binnen en ze verwachten dat dit aantal nog toeneemt. ,,We hebben minimaal 50 tekeningen per gebouw nodig en dit jaar hebben we zeven locaties door heel Utrecht. We hopen daarom dat er veel wordt ingezonden’’, zegt Assem. De tekeningen worden vanaf 9 december tot en met 8 januari op de panden geprojecteerd.

Tot 27 november kunnen de kleurplaten op de site van Kleur de Stad ingeleverd worden, van een paar krassen tot kunstwerken: alles is welkom.

