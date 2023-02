Joyce (30) verhuisde voor de liefde naar Utrecht: 'WTF is dit voor slechte openingszin?'

indebuurt.nlDe een is geboren en getogen in Utrecht, de ander verhuist voor de liefde naar de Domstad. Voor Joyce Kops (30) geldt dat laatste. Vijf jaar geleden ging ze op date met Joeri Baartscheer (32). Niet wetende dat ze een jaar later haar Haarlem zou inruilen voor Utrecht: “The things you do for love…”

Onlangs plaatsten we een oproep op indebuurt Utrecht. Gezocht: mensen die voor de liefde naar Utrecht verhuisden. De 30-jarige Joyce Kops mailde ons haar liefdeverhaal in een notendop. Het verhaal is zo zoet, dat we het jullie niet wilden onthouden. Lees en zwijmel mee.

“Hoe cliché ook, love at first sight bestaat écht, lieve mensen”, begint Joyce haar mail aan indebuurt Utrecht. “Living proof right here!” Haar liefdesverhaal begon in 2017 en ze weet het nog als de dag van gisteren. ”Ik was aan het swipen op Tinder, toen ik ineens een match had. Zijn openingszin was: wow die moedervlekken staan je echt goed! Mind you, ik heb dus wat moedervlekken op mijn gezicht, niet te missen.” Dit ietwat vreemde compliment overrompelde haar. “What the fuck is dit voor slechte openingszin?, dacht ik in eerste instantie. Maar goed, ik verveelde me en ging er toch op in.”

Eerste date

Gelukkig maar, want Joeri blijkt de liefde van haar leven. “We hadden veel met elkaar gemeen; zelfde lievelingsband, zelfde lievelingsauto en all that jazz.” Het – toen nog niet officiële – stel raakt niet uitgepraat. “Heel wat uren (video)bellen en appen verder, fast forward naar 5 december.” Terwijl heel Nederland pakjesavond viert, maakt Joyce zich klaar voor haar eerste date met Joeri. “Ik woonde toen in een vrij lange straat in Haarlem. Ik had de straat doorgeven, maar niet mijn huisnummer. Hij zou de auto ergens in de straat parkeren en me tegemoet lopen.” Zo ver kwam het niet. “Hij had de auto toevallig pal voor mijn deur geparkeerd. Ik deed open en daar stond ie, een prachtige blonde gast, met een heerlijke lach en ogen om jezelf in te verliezen.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Joyce en Joeri © aangeleverd door Joyce

Drankjes en grapjes

Ze gingen naar Café de Gooth, op de Botermarkt in Haarlem. “We hebben uren gekletst onder het genot van de nodige drankjes. Wij grappen weleens dat we in de goot(h) zijn begonnen”, lacht ze. “Ik was meteen hoteldebotel, niet normaal.” Wat haar het meeste aantrok aan Joeri? “Naast zijn knappe kop? Dat ik mezelf kon zijn, hij oordeelde niet. Nog steeds niet trouwens. Dat is het mooiste van alles. Daarnaast kunnen we vanaf het begin heel goed met elkaar lachen.” Kortom: de date was zéér geslaagd. “Ik heb heel wat tranen gelaten om mannen, maar mijn moeder zei altijd: wanneer je hem tegenkomt, weet je het gelijk. Nou, dat kan ik nu wel afvinken van mijn lijstje”, aldus Joyce.

‘The things you do for love‘

Van het een kwam het ander: 5 december eerste date, 30 december officieel een relatie en in april besluit het stel om samen te gaan wonen. “Dit betekende dat ik mijn geliefde Haarlem moest verlaten”, zegt Joyce. Ze had nooit verwacht dat die dag ooit zou komen: “Het is zo’n gezellige stad: een heerlijk centrum, fijne restaurants en winkels en je kan er prima stappen. Daarnaast ben je met een poep en een scheet in Amsterdam of op het strand. Verhuizen naar Utrecht betekende ook dat ik mijn beste vriendin moest achterlaten.” Maar haar liefde voor Joeri trok haar toch over de streep. Ze verhuisde naar de Domstad. “Het grappige is dat ik vroeger echt een beetje een hekel had aan Utrecht. Wanneer ik er was, ging er altijd wel iets mis. But hey, the things you do for love..“

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Joyce en Joeri © aangeleverd door Joyce

Utreg, me stadsie

Eenmaal in Utrecht, was het wel even wennen voor Joyce. “Het heeft zeker twee jaar geduurd voordat ik echt van 030 ben gaan houden. Ondanks de moeizame start, voelt het nu wel als mijn stadsie.” Het mooiste aan Utrecht? “Die prachtige zonsopkomst- en ondergang te zien vanaf ons balkon, de skyline met die mooie Dom, de Neude, Lebowksi, de markt, Café ‘t Neutje en Mariaplaats… Nee, ik kan echt niet meer zonder hoor.”

Kinderwens

Vijf jaar vol pieken en dalen en Joyce is nog steeds gek op haar Joeri en hij op haar. “Ik bleek na anderhalf jaar ongepland zwanger. Helaas kreeg ik een miskraam”, vertelt Joyce. ”Daarna stond de kinderwens AAN.” Tweeënhalf jaar later raakte Joyce weer zwanger. Dat bracht naast blijdschap, ook de nodige turbulentie met zich mee. “We hebben elkaar zo nu en dan de tent uitgevochten, maar we vonden elkaar altijd weer terug.”

Liefdesbaby Toto

Afgelopen juni verwelkomde het stel babyzoon Toto. “Hij is oprecht de allervrolijkste baby van Utrecht, zo niet van heel Nederland. Hij is een échte Utrechter. In ieder geval geboren… Getogen moet nog blijken.” Tot slot wil Joyce nog kwijt: “Joeri is echt mijn lievelingsmens en dat mag van mij lekker voor altijd zo blijven!‘’

Volledig scherm Joyce, Joeri en baby Toto © aangeleverd door Joyce

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!