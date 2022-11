Jubileum-editie bandwedstrijd Grote Prijs van Leidsche Rijn levert recordaantal bands op

Paniek, veel (nep)slachtoffers en granaten op de grond bij grote terreuraan­slag­oe­fe­ning in Utrecht

Even is er grote paniek als blijkt dat een man een wapen mee naar binnen heeft gesmokkeld. Niet veel later is de man overmeesterd, maar hulpverleners van het Calamiteitenhospitaal zijn erg geschrokken. Ze moeten snel weer bij de les zijn, want er komen tientallen gewonden binnen.

6 november