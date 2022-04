Juf Marieke is moe en dan wordt ze er op Schiphol ook nog uitgepikt: ‘Ik zie scharen in uw tas mevrouw’

Er zitten drie snikkende jongetjes in de klas. Tijdens het voetballen in de pauze is er iets misgegaan. Iets met een sliding op een schoolplein dat met beton is betegeld. Wat ik nog steeds zo bijzonder vind aan kinderen in groep drie, is dat iedereen altijd binnen 1 minuut zijn of haar aandeel in een conflict toegeeft. Ook zijn ze altijd ontzettend bereidwillig om tot een oplossing te komen. Daar kunnen veel volwassenen een voorbeeld aan nemen.