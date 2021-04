Juf Naomi (38) schrijft openhartig boek: ‘Sommige leerkrachten kunnen beter een andere baan zoeken’

Drie jaar na koninklijk bezoek balen flatbewo­ners vooral van ‘Overvecht­se energiecen­tra­le’: ‘Je moet staan om naar buiten te kijken’

4 april Koning Willem-Alexander kwam zelfs op bezoek om te kijken hoe een tienhoogflat in Overvecht werd getransformeerd tot de ‘eerste energieleverende flat van Europa’. Een novum. Drie jaar later houden veel bewoners allesbehalve een koninklijk gevoel over van het prestigeproject.