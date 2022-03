Julia Kleinrensink (28) moet Utrecht aan nieuwe coalitie helpen: ‘Gaat haar niet om de macht’

Eva en Cato maakten voor school een glossy over racisme... met een oplage van 2500 stuks

Een ‘gewoon’ profielwerkstuk was geen optie voor Eva Schenk en Cato van der Horst. Aangespoord door hun docent maakten de twee vriendinnen uit 6vwo van O.R.S. Lek en Linge in Culemborg een volwaardig tijdschrift over racisme. Geen gewoon tijdschrift, maar een blinkende glossy in een oplage van 2500 stuks dat als leermiddel wordt ingezet.

