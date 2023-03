Julianapark verzet zich tegen besluit minister: mogen de hertjes tóch blijven in Utrecht?

column De nieuwe naam van Mitros/Viveste? Klinkt alsof het is verzonnen door een dyslecti­sche puber aan de Ritalin

In al het feestgedruis van de jaarwisseling ontging het mij dat woningbouwvereniging Mitros sinds 1 januari niet meer bestaat. De grootste corporatie van Utrecht en Nieuwegein is gefuseerd met het eveneens voormalige Viveste, dat huurwoningen in Wijk bij Duurstede en Houten exploiteerde.