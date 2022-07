‘Jurassic Park’ strijkt neer in de Jaarbeurs: ‘Moet je die schaduw zien’

Jurassic park , maar dan de kaskraker van Steven Spielberg in het klein. Inclusief bewegende dinosaurussen die continu door de zaal heen brullen en lichteffecten die zorgen voor een jungleachtige sfeer. Het decor mag dan minder tijd gekost hebben dan dat van de film van 30 jaar geleden: ook de makers van de ‘Dino Expo’ hebben zichtbaar veel tijd gestoken in het zo echt mogelijk maken van de beleving tussen de uitgestorven diersoort.

Ontdekt

Zo'n honderd soorten zijn er afgelopen eeuwen ontdekt en een groot deel daarvan is in Utrecht te aanschouwen voor de liefhebbers. Dat blijken zaterdag vooral grootouders met kleinkinderen te zijn maar ook families met jonge kinderen. Verhalen op hun reis door de tijd gaan over paleontologen en over de tyrannosaurus rex. Maar ook foto's maken van een kind in een dino-ei blijkt in de smaak te vallen.