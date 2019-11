Justitie eist 15 maanden cel voor bestuurder die vrouw (76) in Renswoude doodreed

Gemeente Utrecht breidt betaald parkeren verder uit

10:43 Utrecht breidt per 1 april 2020 het betaald parkeren verder uit. Het gaat met name om wijken en straten waar de parkeerdruk erg hoog is. In de wijken werd de afgelopen maanden een peiling gehouden onder bewoners en bedrijven. De meerderheid bleek voor de invoering van betaald parkeren te zijn.