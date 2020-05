Kaas geserveerd op een lopende band: de eerste Kaasbar in Utrecht is bijna een feit

Zo hou je dit zonnige weekend voldoende afstand in het Juliana­park

17:01 Het belooft een zonnig pinksterweekend te worden. Voor veel Utrechters reden om te picknicken, zonnen of sporten in de Utrechtse parken. In het Julianapark in Utrecht zijn vrijdagmorgen witte cirkels in het gras aangebracht om te zorgen dat mensen makkelijker 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.