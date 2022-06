Kabouterpoortje in schutting werd een echte deur: buren Lijsbeth en Jolanda kunnen zo elkaars tuin in

Geen verfrissen­de duik in het buitenbad in Nieuwegein: zwembad houdt deuren gesloten

Wie straks bij tropische temperaturen een duik in een buitenbad wil nemen, kan nog niet terecht bij zwembad Merwestein in Nieuwegein. Waar de deuren naar buiten normaal gesproken rond april of mei opengaan, houdt de organisatie ze nu tot 9 juli gesloten.

