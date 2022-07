Kamertekort loopt drastisch op: waarom werven we nog internationale studenten? (en vier andere vragen)

Het vinden van een kamer lijkt voor veel internationale studenten een onmogelijke opgave. Kunnen de Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) buitenlandse studenten eigenlijk weren?

Nee, legt Eva Kloosterman van de Universiteiten van Nederland uit. Universiteiten mogen geen onderscheid maken in nationaliteit. ,,Je mag wél zeggen: we willen op deze opleiding maximaal 400 studenten. Maar je mag niet zeggen: daarvan mag er maar een x aantal internationaal zijn. Zodra je wordt toegelaten heb je het recht om ergens te komen studeren.’’

De universiteit mag dus niét zeggen dat ze een maximum aantal internationale studenten wil. Wél wordt er al sinds 2018 gepleit voor meer wettelijke mogelijkheden waarmee universiteiten het aantal internationale studenten dat naar een stad komt nog vóór inschrijving kan beperken.

,,We pleiten voor een capaciteitsfixus op Engelstalige opleidingen, en zouden graag zien dat universiteiten een maximum aantal studenten van buiten Europa mag toelaten’’, zegt Kloosterman. ,,De populariteit van Nederland als studieland, gekoppeld aan de al krappe huizenmarkt, is een groeiend probleem. In steden als Utrecht en Amsterdam kunnen opleidingen de kwaliteit niet meer waarborgen, en ook de huisvesting niet.’’

Quote Onderwijs­in­stel­lin­gen hebben er baat bij om te groeien, en studenten te werven in het buitenland Janique Scharenborg, vice-voorzitter Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

De universiteit Utrecht waarschuwt internationale studenten die geen kamer hebben gevonden wel. Nog kamerloze studenten in spe krijgen onder andere een mail waarin de universiteit benadrukt dat het niet verstandig is om naar Utrecht af te reizen zonder de zekerheid van een woonruimte. Ook de Hogeschool Utrecht heeft dat ‘vroegtijdig gecommuniceerd’ naar aanmelders.

Daarnaast besteedt de universiteit al enkele jaren geen geld aan marketingcampagnes en beursbezoeken om internationale studenten te werven, zegt een woordvoerder. ,,Dat er desondanks ieder jaar internationale studenten in Utrecht willen studeren, heeft te maken met de aantrekkelijkheid van de stad en de hoge onderwijskwaliteit.’’

Wat voor baat hebben de universiteit en hogeschool eigenlijk bij het werven van internationale studenten?Het is een misvatting dat universiteiten veel geld verdienen aan internationale studenten. Wél is het zo dat de grootte van een universiteit (hoeveel studenten er studeren) de basis is van het budget dat de universiteit ontvangt vanuit het ministerie. Hoe groter de universiteit, hoe meer geld. ,,Dus onderwijsinstellingen hebben er baat bij om te groeien, en studenten te werven in het buitenland’’, zegt Janique Scharenborg, vice-voorzitter bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Volledig scherm Student Elke in haar kamer op de Uithof in Utrecht. © Indebuurt Utrecht

Daarnaast is ‘internationaliseren’ voor veel Nederlandse universiteiten belangrijk, met name voor het bevorderen van internationaal onderzoek. ,,Veel universiteiten willen daarnaast graag een internationale uitstraling hebben. Het is ook een stukje prestige, imago’’, zegt Scharenborg.

Hoeveel internationale studenten komen er en hoe groot is het kamertekort in Utrecht?

Hoeveel nieuwe, internationale studenten er volgend jaar precies beginnen in Utrecht staat nog niet helemaal vast. Op de Hogeschool hebben zich 1900 buitenlandse studenten aangemeld. Bij de Universiteit Utrecht (UU) is dat getal nog niet bekend. Vorig jaar lag het aantal nieuwe internationale studenten op 2767.

De Universiteit Utrecht reserveert bij studentenhuisvesters jaarlijks 1250 kamers voor internationale studenten. De Hogeschool Utrecht 251 kamers. Bij elkaar opgeteld zo’n 1500 ‘gereserveerde’ kamers. Het aantal verwachte studenten uit het buitenland ligt vele malen hoger.

Quote Wat ons betreft wordt er meer gekeken naar leegstaan­de kantoorpan­den of hotels Janique Scharenborg, vice-voorzitter Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

Bij de Hogeschool Utrecht is inmiddels duidelijk dat er waarschijnlijk rond de 800 à 900 internationale studenten zijn die nog een kamer nodig hebben. Met hoeveel buitenlandse, ‘kamerloze’ studenten de Universiteit Utrecht te maken zal hebben is nog niet helemaal duidelijk.

Landelijk ligt het kamertekort op 26.500 kamers. Volgens de LSVb ligt het tekort in 2030, als er geen actie wordt ondernomen, in 2030 op 60.000 kamers.

Wat voor rol speelt de gemeente Utrecht hierin?

Internationale studenten zijn op dit moment zelf verantwoordelijk voor huisvesting. Wel ‘draagt de gemeente bij’ aan de informatievoorziening. ,,De gemeente heeft dit jaar haar website aangepast om alle informatie gebundeld aan te bieden, op de gemeentelijke website voor internationale studenten. Zo zorgen we dat toekomstige studenten een realistisch beeld krijgen van de situatie op de Utrechtse woningmarkt, zodat zij enkel komen wanneer in huisvesting is voorzien’’, zegt een woordvoerder.

Volledig scherm Een typische studentenkamer in Enschede. © Emiel Muijderman DTCT

Volgens Scharenborg kúnnen gemeenten meer doen. ,,Wij zijn van mening dat ze beter kunnen samenwerken met onderwijsinstellingen. Wat ons betreft gaan zij samen met onderwijsinstellingen op zoek naar betere noodopvanglocaties, en wordt er meer gekeken naar leegstaande kantoorpanden of hotels. Ze kunnen meer verantwoordelijkheid nemen in het garanderen van slaapplekken.’’

Stel: je hebt als internationale student geen onderdak gevonden, maar komt tóch naar Utrecht. Wat dan?

Utrecht heeft geen specifieke noodopvang voor studenten zonder woning. Tijdens piekmomenten, zoals het begin van het collegejaar, wordt de huivestingsaanvraag van internationale studenten zo goed mogelijk opgevangen door huisvesting te regelen in tijdelijke verblijfsaccommodaties.

Voor internationale studenten die naar Utrecht komen ondanks dat ze geen kamer hebben heeft de universiteit bijvoorbeeld 75 plekken gereserveerd bij StayOkay. Universiteitsstudenten kunnen deze plekken met voorrang boeken. Dit zijn meer plekken dan vorig jaar.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.