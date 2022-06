Kamperen in het Griftpark of Park Transwijk? Het kan tijdens De Buurtcamping Utrecht

Utrechters positief over kernener­gie in vergelij­king met rest van Nederland

Uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan blijkt dat 39 procent van de inwoners van Utrecht voorstander is van kernenergie, terwijl slechts 20 procent tegen is. Daarmee zijn Utrechters positiever over dit thema dan de gemiddelde Nederlander (32 procent is voor kernenergie).

16:45