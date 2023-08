Kanaleneiland wordt verrast door komst populaire straatvoetballer: ‘Topdrukte’

Utrechts bushokje valt in de smaak bij Emma Watson: 73,5 miljoen volgers zien 'n ‘cadeau voor de honingbij’

De Britse actrice Emma Watson is enthousiast over Utrechtse bushokjes. Op haar Instagram story trakteert de Harry Potter-actrice haar 73,5 miljoen volgers op een foto van een Utrechts bushokje met een dak van bloemen voor honingbijen. ‘Utrecht is een internationaal voorbeeld voor andere steden’, zegt Cor Jansen van Utrecht Marketing trots.